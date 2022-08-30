Hatay haberleri... Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu Güncel Haberler Hatay habere göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu N.K. (19) kardeşiyle serinlemek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne girdi. Kardeşlerin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler iki kardeşten birini sudan çıkarmayı başardı. Suda kaybolan N.K'nin bulunması için ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucu N.K'nin cesedine ulaşıldı. Ceset otopsi için Kumlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız Suriye Hatay AFAD Güncel Haberler

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