Hatay haberleri | Hatay'da 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Gelen Hatay haberlerine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, terör örgütü üyeliği ile çeşitli suçlardan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, terör örgütü üyeliği ile çeşitli suçlardan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma, hırsızlık, sahte kimlik kullanma, uyuşturucu madde ticareti suçlarından 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.T'nin saklandığı yeri belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan K.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Yayladağı Hatay Güncel Haberler

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