Hatay haberleri | Hatay'da 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Gelen Hatay haberlerine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, terör örgütü üyeliği ile çeşitli suçlardan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, terör örgütü üyeliği ile çeşitli suçlardan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma, hırsızlık, sahte kimlik kullanma, uyuşturucu madde ticareti suçlarından 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.T'nin saklandığı yeri belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan K.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel