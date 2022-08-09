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Hatay haberleri | Hatay'da 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Hatay haberleri | Hatay'da 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Gelen Hatay haberlerine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, terör örgütü üyeliği ile çeşitli suçlardan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, terör örgütü üyeliği ile çeşitli suçlardan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma, hırsızlık, sahte kimlik kullanma, uyuşturucu madde ticareti suçlarından 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.T'nin saklandığı yeri belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan K.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

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