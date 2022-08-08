Hatay haberleri... Hatay'da 43 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
- Güncelleme:
Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde, kesinleşmiş 43 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde, kesinleşmiş 43 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 43 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla hükümlüyü yakaladı.
A.Z. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.