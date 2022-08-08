Hatay haberleri... Hatay'da 43 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde, kesinleşmiş 43 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi. Hatay'ın Hassa ilçesinde, kesinleşmiş 43 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 43 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla hükümlüyü yakaladı. A.Z. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel AA / Salim Taş Hatay Güncel Haberler

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