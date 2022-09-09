Hatay haberleri... Hatay'da 380 litre sahte içki ele geçirildi
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Gelen Hatay haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 380 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 380 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yaparak satışını yaptığı belirlenen Kuzeytepe Mahallesi'nde H.Y'e ait eve baskın yaptı.
Adreste yapılan aramada bidonlar içerisinde 380 litre sahte içki ele geçirildi.
Şüpheli H.Y. gözaltına alındı.