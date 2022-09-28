Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haberleri | Hatay'da 3 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi

Güncel Haberler

Hatay haberleri | Hatay'da 3 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi

Edinilen Hatay haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 bin 300 litre sahte içki ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 bin 300 litre sahte içki ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekebaşı Mahallesi'nde S.E'nin evinde sahte içki bulundurulduğu ihbarı üzerine arama yaptı.

İkamette yapılan aramada, 3 bin 300 litre sahte içki bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi S.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Samandağ Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title