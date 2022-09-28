Hatay haberleri | Hatay'da 3 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Hatay haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 bin 300 litre sahte içki ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 bin 300 litre sahte içki ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekebaşı Mahallesi'nde S.E'nin evinde sahte içki bulundurulduğu ihbarı üzerine arama yaptı. İkamette yapılan aramada, 3 bin 300 litre sahte içki bulundu. Gözaltına alınan ev sahibi S.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Salim Taş Samandağ Hatay Güncel Haberler

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