Hatay haberleri: Hatay'da 2 haftada 49 kilogram esrar ele geçirildi Hatay haberleri: Hatay'da, son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 49 kilogram esrar ve 28 bin 723 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hatay'da, son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 49 kilogram esrar ve 28 bin 723 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1-14 Ağustos'ta 37 adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin, 49 kilogram esrar ve 28 bin 723 kök Hint keneviri ele geçirdiği operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Hatay Güncel Haberler

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