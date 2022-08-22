Hatay haberleri: Hatay'da 1067 paket kaçak sigara ele geçirildi Güncel Haberler Hatay haberler: Reyhanlı ilçesinde bir ikamette 1067 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Reyhanlı ilçesinde bir ikamette 1067 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında Esentepe Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı. Adresteki aramada 1067 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ev sahibi M.Ş. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu Güncel Haberler

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