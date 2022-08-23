Son dakika haberi: İSKENDERUN ADLİYESİ'NDE YANGIN PANİĞİ Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre HATAY'ın İskenderun ilçesinde adliye binasının bodrum katında, elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. HATAY'ın İskenderun ilçesinde adliye binasının bodrum katında, elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İskenderun Adliyesi'nde çalışanlar ve vatandaşlar, saat 14.00 sıralarında binanın bodrumundan dumanlar yükseldiğini fark etti. Bu sırada adliyede olan Erzin İtfaiye Amiri Hüseyin Yıldız, bodrum kata inerek alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine binaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının, ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İskenderun İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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