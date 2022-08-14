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Hatay haberi: Hatay'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Hatay haberi: Hatay'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Gelen Hatay haberine göre Hatay'da, temmuzda meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Hatay'da, temmuzda meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kentte geçen ay yaşanan kazalardan 3'ünün yer aldığı görüntülerde, bir otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve çocuğa çarpması yer alıyor.

İki motosikletin çarpışmasının yansıdığı KGYS kayıtlarında, otomobilin minibüsle çarpıştığı kaza da görülüyor.

AA / Salim Taş - Güncel

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