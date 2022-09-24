Hatay haberi | Hatay'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Hatay haberleri... Hatay'ın merkez Defne ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın merkez Defne ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Antakya- Samandağ çevre yolunun Çekmece mevkisinde sürücüsünün henüz ismi belirlenemeyen 31 AIZ 914 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan araç sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hatay Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel