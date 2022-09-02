Son dakika haber | Vincin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Son dakika habere göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vincin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vincin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alsancak Mahallesi'nde, vatandaşların park halindeki bir vincin motor bölümünden kedi sesi geldiğini bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kontrollerinin ardından kedi yavrusu doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel