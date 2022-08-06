Hatay haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Hatay haberler... Reyhanlı ilçesinde 49 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Reyhanlı ilçesinde 49 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Paşaköy Mahallesi'nde 5 adrese baskın yaptı. Yapılan aramada 49 kilogram esrar bulundu, A.K. ve İ.H.K. gözaltına alındı. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Güncel Haberler

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