Hatay haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay haberler... Reyhanlı ilçesinde 49 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Reyhanlı ilçesinde 49 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Paşaköy Mahallesi'nde 5 adrese baskın yaptı.

Yapılan aramada 49 kilogram esrar bulundu, A.K. ve İ.H.K. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title