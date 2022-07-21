Hatay haberi... Hatay'da telefon kablosu çalan şüpheli yakalandı Hatay haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1600 metre telefon kablosu çalan şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1600 metre telefon kablosu çalan şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modernevler Mahallesi'nde telefon kablolarının çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği M.Ç'yi gözaltına aldı. Zanlının adresindeki aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 2,5 kilogram telefon kablosu bulundu. AA / Erdal Türkoğlu - Güncel Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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