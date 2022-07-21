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Hatay haberi... Hatay'da telefon kablosu çalan şüpheli yakalandı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay haberi... Hatay'da telefon kablosu çalan şüpheli yakalandı

Hatay haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1600 metre telefon kablosu çalan şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1600 metre telefon kablosu çalan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modernevler Mahallesi'nde telefon kablolarının çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği M.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlının adresindeki aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 2,5 kilogram telefon kablosu bulundu.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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