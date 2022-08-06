Hatay haberi! Hatay'da otomobilde 418 gram uyuşturucu bulundu Hatay haberler... Merkez Antakya ilçesinde otomobilde 418 gram uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Merkez Antakya ilçesinde otomobilde 418 gram uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akasya Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramada, 418 gram esrar bulundu. Sürücü H.O. ile araçtaki A.B. ve A.T.B. gözaltına alındı. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Antakya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay haberi! Hatay'da otomobilde 418 gram uyuşturucu bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.