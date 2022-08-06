Hatay haberi! Hatay'da otomobilde 418 gram uyuşturucu bulundu
Hatay haberler... Merkez Antakya ilçesinde otomobilde 418 gram uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
- Güncelleme:
Merkez Antakya ilçesinde otomobilde 418 gram uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akasya Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, 418 gram esrar bulundu.
Sürücü H.O. ile araçtaki A.B. ve A.T.B. gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel