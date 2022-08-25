Hatay haberi: Hatay'da kuyumculara düşük ayarlı altın satan 3 zanlı gözaltına alındı Güncel Haberler Hatay gündem haberi: Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyumculara ayarı düşük altın sattığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyumculara ayarı düşük altın sattığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kuyumculara ayarı düşürülmüş altın satarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İşletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla A.Ç, M.E.Ç. ve F.Ç'yi yakaladı. Zanlıların üst aramasında ele geçirilen 37 bin 165 lira, kuyumculara teslim edildi. Şüpheliler emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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