Hatay haberi... Hatay'da iş yerinde kaçak ürünler bulunduran zanlı yakalandı Güncel Haberler Hatay haberleri... Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iş yerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iş yerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi. Adreste gümrük kaçağı 165 paket sigara, 14 kilogram nargile tütünü ve 23 litre içki bulundu. Polis, iş yeri sahibi C.A'yı gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu Samandağ Hatay Güncel Haberler

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