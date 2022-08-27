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Hatay haberi... Hatay'da iş yerinde kaçak ürünler bulunduran zanlı yakalandı

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Hatay haberi... Hatay'da iş yerinde kaçak ürünler bulunduran zanlı yakalandı

Hatay haberleri... Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iş yerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iş yerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.

Adreste gümrük kaçağı 165 paket sigara, 14 kilogram nargile tütünü ve 23 litre içki bulundu.

Polis, iş yeri sahibi C.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Samandağ Hatay Güncel Haberler

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