Hatay haberi! Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye ceza kesildi - Haberler

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Hatay haberi! Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye ceza kesildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay haberi! Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye ceza kesildi

Hatay gündem haberine göre Hatay'da, helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye 5 bin 428 lira ceza uygulandı.

Hatay'da, helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye 5 bin 428 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Antakya, Kırıkhan, Hassa, Altınözü, Yayladağı ve Defne ilçelerinde trafik yoğunluğunun olduğu güzergahları havadan ve karadan denetledi.

Trafik kurallarına aykırı hareket ettiği belirlenen araçların sürücüleri, yol kontrol noktalarında bulunan ekiplerce durduruldu.

Denetimlerde, 784 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kural ihlali yaptığı belirlenen 8 sürücüye 5 bin 428 lira ceza kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

Denetime, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük de katıldı.

AA / Salim Taş - Güncel

Yayladağı Jandarma Antakya Hatay Güncel Haberler

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