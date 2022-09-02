Hatay haberi | Hatay'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı Güncel Haberler Edinilen Hatay haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde evlerinde Hint keneviri ve esrar ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı. Hatay'ın Defne ilçesinde evlerinde Hint keneviri ve esrar ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.B. ve Ö.C'nin Harbiye Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde uyuşturucu bulundurdukları bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Polis ekipleri evdeki aramada 33 kök Hint keneviri ve 2,15 gram kubar esrar ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.C, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Salim Taş Hatay Güncel Haberler

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