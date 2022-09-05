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Devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

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Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

İskenderun-Antakya yolu üzeri Kıcı mevkiinde Mehmet Ş'nin kullandığı 33 CPP 19 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Haber verilmesi üzerine sürücü Mehmet Ş. olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yatan kamyonun akaryakıt kapakları açılarak yola döküldü.

Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri bölgede yaşanacak olumsuzluklar için önlem aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

İskenderun Belen Hatay Güncel Haberler

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