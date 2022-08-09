Hatay haberi: HATAY'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 18 KİŞİ OPERASYONLA YAKALANDI

Hatay yerel gündem haberine göre HATAY'da Kırıkhan ilçesinde yapılan operasyonda aranan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

HATAY'da Kırıkhan ilçesinde yapılan operasyonda aranan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 10 kişi, tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, farklı suçlardan aranan diğer 8 şüpheli ise savcılığa sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin adreslerini tespit etti. Kırıkhan ilçesinde yapılan geniş kapsamlı operasyonda, hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.K., kasten öldürme suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan S.M., orman kanununa muhalefet suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan A.K., basit yaralama suçundan 11 ay 6 gün hapis cezasıyla aranan S.Y., dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.K., basit yaralama suçundan aranan F.K., Ö.Y., S.Y. ve E.K., alkollü araç kullanma suçundan aranan K.G. olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak cezaevine gönderilirken, çeşitli suçlardan aranan diğer 8 şüpheli de savcılığa sevk edildi.