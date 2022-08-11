Hatay haberi! Hatay'da bir araçta 630 bin makaron ele geçirildi Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araçta 630 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araçta 630 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modern Evler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araçta arama yaptı. Güvenlik güçleri, karton kutularda 630 bin makaron buldu. Gözaltına alınan şüpheliler A.B. ile H.S. emniyete götürüldü. Güncel AA / Burak Milli İskenderun Hatay Güncel Haberler

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