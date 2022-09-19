Bal peteği çıtalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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-Polis ekiplerinin aracı takibi ve durdurması -Köpeklerle birlikte araçta arama yapılması -Bal petekleri arasından çıkan uyuşturucular Hatay'da bal peteği çıtalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bal peteği çıtalarına gizlenmiş 2,5 kilogram...
-Polis ekiplerinin aracı takibi ve durdurması
-Köpeklerle birlikte araçta arama yapılması
-Bal petekleri arasından çıkan uyuşturucular Hatay'da bal peteği çıtalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bal peteği çıtalarına gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hafif ticari aracı Adana-İskenderun Otoyolu Dörtyol ilçesi girişinde durdurdu.
Araçta narkotik köpekleriyle yapılan aramada, bal peteği çıtaları arasına gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sürücü S.T. gözaltına alındı.