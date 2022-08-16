Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haberi: Hatay'da 6. Yörük Türkmen Şöleni yapıldı

Hatay haberi: Hatay'da 6. Yörük Türkmen Şöleni yapıldı

Güncel Haberler

Hatay gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6. Yörük Türkmen Şöleni düzenlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6. Yörük Türkmen Şöleni düzenlendi.

Abacılı Yörük-Türkmen Derneğince (ABADER), Amanos Dağları'nın eteğindeki Çamlıca Yaylası'nda organize edilen etkinlikte, yerel sanatçılar türkü söyledi.

Şölene katılan vatandaşlar, halay çekerek eğlendi.

ABADER Başkanı Duran Bilgin, Türk kültürünün ve geleneğinin yaşatılmasını amaçladıklarını belirterek, Amanoslar'ın terörden temizlenmesinde emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Etkinliğe, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı.

AA / Burak Milli - Güncel

Amanos Dağları İskenderun Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title