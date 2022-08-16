Hatay haberi: Hatay'da 6. Yörük Türkmen Şöleni yapıldı Güncel Haberler Hatay gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6. Yörük Türkmen Şöleni düzenlendi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6. Yörük Türkmen Şöleni düzenlendi. Abacılı Yörük-Türkmen Derneğince (ABADER), Amanos Dağları'nın eteğindeki Çamlıca Yaylası'nda organize edilen etkinlikte, yerel sanatçılar türkü söyledi. Şölene katılan vatandaşlar, halay çekerek eğlendi. ABADER Başkanı Duran Bilgin, Türk kültürünün ve geleneğinin yaşatılmasını amaçladıklarını belirterek, Amanoslar'ın terörden temizlenmesinde emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür etti. Etkinliğe, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı. Güncel AA / Burak Milli Amanos Dağları İskenderun Hatay Güncel Haberler

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