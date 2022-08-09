Hatay haberi | Hatay'da 40 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildi Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde 40 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde 40 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında iki ilçede operasyon düzenledi. Ekipler, Samandağ ilçesi Eriklikuyu Mahallesi'nde E.B'ye ait portakal bahçesinde 168 kök Hint keneviri ile 16 kilogram esrar buldu. Yayladağı ilçesi Gözlüce Mahallesi'nde M.S'ye ait zeytin bahçesinde de 182 kök Hint keneviri ile 24 kilogram esrar ele geçirildi. Bahçe sahipleri E.B. ve M.S. gözaltına alındı. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Samandağ Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay haberi | Hatay'da 40 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.