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Hatay haberi | Hatay'da 4 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

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Hatay haberi | Hatay'da 4 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Gelen Hatay haberine göre Hatay'ın merkez Defne ilçesinde evinin bodrumunda 4 bin 365 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde evinin bodrumunda 4 bin 365 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yeşilpınar Mahallesi'ndeki bir adreste arama yaptı.

Ekipler, evin bodrumunda satışa hazır 4 bin 365 litre sahte içki buldu.

Ev sahibi A.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cem Genco - Güncel

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