Hatay haberi: Hatay'da 1910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Hatay haberler: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 1910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 1910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen Esentepe Mahallesi'ndeki iş yeri ve 2 eve operasyon düzenledi. Adreslerde 1910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, şüpheliler H.D. ve A.D'yi gözaltına aldı. Güncel AA / Salim Taş Reyhanlı Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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