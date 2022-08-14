Hatay haberi: Hatay'da 1910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Hatay haberler: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 1910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 1910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen Esentepe Mahallesi'ndeki iş yeri ve 2 eve operasyon düzenledi.
Adreslerde 1910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, şüpheliler H.D. ve A.D'yi gözaltına aldı.