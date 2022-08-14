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Hatay haberi: Hatay'da 1910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay haberi: Hatay'da 1910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay haberler: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 1910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 1910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen Esentepe Mahallesi'ndeki iş yeri ve 2 eve operasyon düzenledi.

Adreslerde 1910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, şüpheliler H.D. ve A.D'yi gözaltına aldı.

AA / Salim Taş - Güncel

Reyhanlı Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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