Hatay haberi... Hatay'da 103 bin 700 makaron ele geçirildi Hatay haberi... Hatay'ın Antakya ilçesinde 103 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesinde 103 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen Akasya Mahallesi'ndeki ev ile iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde 10 bin 900'ü tütün doldurulmuş 103 bin 700 makaron ve 670 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ekipleri şüpheli Ö.K'yi gözaltına aldı. Güncel AA / Salim Taş Antakya Hatay Güncel Haberler

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