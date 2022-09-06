MSB: Hudut hatlarında uyuşturucu, tıbbi ilaç ve sigara ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 9 kilo 190 gram uyuşturucu, 130 bin adet tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 9 kilo 190 gram uyuşturucu, 130 bin adet tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız görevinin başında! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren hudut kartallarımız Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 9 kilo 190 gram uyuşturucu, 130 bin adet tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirdi" denildi.