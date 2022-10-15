Hatay haber! İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu Güncel Haberler Hatay haberleri: İskenderun Körfezi'nde yan yana 3 hortum meydana geldi. İskenderun Körfezi'nde yan yana 3 hortum meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede denizde görülen hortumlar, karaya doğru bir süre ilerledi. Kısa sürede etkisini kaybeden hortumlar gözden kayboldu. Sahil kesiminde bulunan bazı vatandaşlar hortumları cep telefonlarıyla kayda aldı. Hortumun ardından şehir merkezinde rüzgar ve sağanak etkisini göstermeye başladı. Kaynak: AA / Güncel İskenderun Güncel Haberler

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