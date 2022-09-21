Hatay haber... İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi Güncel Haberler Hatay haberleri: - İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yolları göle çevirdi. - İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yolları göle çevirdi. Trafikte seyreden araçlar güçlükle ilerleyebildi. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sahil Atatürk Bulvarı başta olmak üzere İskenderun Adana karayolunun şehir merkezinden geçen kısımları sular altında kaldı. Yaklaşık 20 yıldır her yağmurda aynı manzaraların yaşandığı İskenderun'da yağmurun dinmesi ile su tahliye çalışmaları başladı ve trafik akışı normale döndü. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher İskenderun Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay haber... İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.