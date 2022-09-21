Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haber... İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi

Güncel Haberler

Hatay haberleri: - İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yolları göle çevirdi.

- İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yolları göle çevirdi. Trafikte seyreden araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sahil Atatürk Bulvarı başta olmak üzere İskenderun Adana karayolunun şehir merkezinden geçen kısımları sular altında kaldı.

Yaklaşık 20 yıldır her yağmurda aynı manzaraların yaşandığı İskenderun'da yağmurun dinmesi ile su tahliye çalışmaları başladı ve trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Güncel

İskenderun Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title