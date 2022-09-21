Hatay haber... İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi
Güncel Haberler
Hatay haberleri: - İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yolları göle çevirdi.
- İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yolları göle çevirdi. Trafikte seyreden araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sahil Atatürk Bulvarı başta olmak üzere İskenderun Adana karayolunun şehir merkezinden geçen kısımları sular altında kaldı.
Yaklaşık 20 yıldır her yağmurda aynı manzaraların yaşandığı İskenderun'da yağmurun dinmesi ile su tahliye çalışmaları başladı ve trafik akışı normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Güncel