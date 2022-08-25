Hatay haber... Hatay'da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı Güncel Haberler Gelen Hatay haberine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada oluşan toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada oluşan toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi. Ekinci Mahallesi 2901. Sokak'ta bina inşaatı için temel kazısı yapılmış arsadaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanında, 24 hanenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konularak mühürlendi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Bayrak Antakya İtfaiye Ekinci Hatay Güncel Haberler

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