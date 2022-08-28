Hatay haber! Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Hatay haberi... Hatay'da ekili tarım arazisinde çıkan yangın, orman işletmesine bağlı ekiplerce söndürüldü. Hatay'da ekili tarım arazisinde çıkan yangın, orman işletmesine bağlı ekiplerce söndürüldü. Merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi yakınlarında bulunan ekili tarım arazisinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında bazı meyve ağaçları ve ekili ürünler zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Bayrak Antakya Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay haber! Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.