Hatay haber... Hatay'da seyir halindeki kamyonun lastiği yandı Hatay haberi: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü. Hasan İ. idaresindeki 01 EBU 72 plakalı kamyonun lastiği, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda seyir halindeyken alev aldı. Kamyonu durduran sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Güncel AA / Hüseyin Yıldız Kırıkhan İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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