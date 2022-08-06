Hatay haber... Hatay'da seyir halindeki kamyonun lastiği yandı
Hatay haberi: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.
Hasan İ. idaresindeki 01 EBU 72 plakalı kamyonun lastiği, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.
Kamyonu durduran sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel