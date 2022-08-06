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Hatay haber... Hatay'da seyir halindeki kamyonun lastiği yandı

Hatay haber... Hatay'da seyir halindeki kamyonun lastiği yandı

Hatay haberi: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.

Hasan İ. idaresindeki 01 EBU 72 plakalı kamyonun lastiği, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.

Kamyonu durduran sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Kırıkhan İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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