Son dakika haberi | Motor kaputundan yarı otomatik kaçak silah çıktı Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Belen ilçesinde durdurulan otomobilin motor kısmına gizlenmiş halde kaçak yarı otomatik tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Hatay'ın Belen ilçesinde durdurulan otomobilin motor kısmına gizlenmiş halde kaçak yarı otomatik tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada Belen-İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, aracın motor kaputu içerisine gizlenmiş 1 adet yarı otomatik tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.Ö. ile H.A. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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