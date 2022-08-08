Haber : Hatay haber: Hatay'da ormanlık alanda 12 bin 878 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haber: Hatay'da ormanlık alanda 12 bin 878 kök Hint keneviri ele geçirildi

 - Güncelleme:
Hatay haber: Hatay'da ormanlık alanda 12 bin 878 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alana ekili 12 bin 878 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alana ekili 12 bin 878 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy ve Yaylıca mahalleleri arasında kalan Ödek mevkisindeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiğini belirledi.

Bölgeye giden ekipler, toprağa ekili 12 bin 878 kök Hint keneviri buldu.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Hint kenevirlerini imha etti.

AA / Salim Taş - Güncel

Samandağ Kenevir Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title