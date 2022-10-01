Hatay haber | Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi
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Hatay haberler... İskenderun ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.
İskenderun ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.
Masadaki 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.