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Hatay haber | Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi

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Hatay haber | Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi

Hatay haberler... İskenderun ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.

İskenderun ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Masadaki 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

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