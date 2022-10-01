Hatay haber | Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi Güncel Haberler Hatay haberler... İskenderun ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi. İskenderun ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Masadaki 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Salim Taş İskenderun Hisarcık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay haber | Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.