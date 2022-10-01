Hatay haber | Hatay'da kaçak balık avlayan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesildi Güncel Haberler Hatay haberi... Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Yarseli Barajı'nda kaçak balık avcılığı yapan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza uygulandı. Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Yarseli Barajı'nda kaçak balık avcılığı yapan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza uygulandı. İlçede devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Ekipler, 1 ton 700 kilogram tatlı su kefali ele geçirdi. Olay yerine sevk edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesti, balıklara el koydu. Güncel Kaynak: AA / Salim Taş Altınözü Hatay Güncel Haberler

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