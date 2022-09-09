İş yerinden hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmece Mahallesi'nde bir iş yerinden klima motoru, bilgisayar monitörü, kamera kayıt cihazı ve elektrik malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin İ.K, F.A. ve S.Y. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Armutlu Mahallesi'nde adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İş yerinden hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.