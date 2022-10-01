Hatay haber... Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi Güncel Haberler Hatay gündem haberine göre Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İskenderun Akarca uygulama noktasında ve Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde takibe aldıkları iki otomobili durdurarak arama yaptı. Araçlardaki aramada gümrük kaçağı 435 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler R.K. ve M.A.Ö'nun emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Salim Taş İskenderun Dörtyol Hatay Güncel Haberler

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