Devrilen tankerin sürücüsü yaralandı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı. Özsoğuksu Mahallesi'nde İ.G'nin kullandığı 33 ABD 18 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tarlanın yanındaki sulama kanalına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hasar oluşan tanker, iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Güncel AA / Hüseyin Yıldız Tam Gemi Şok Denemeleri Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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