Hatay haber: Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü Hatay haberleri... HATAY'ın Samandağı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. HATAY'ın Samandağı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 3 dekar orman zarar gördü. Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Batıayaz Gürleyik mevkisindeki ormanda çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. 5 arazöz ve 3 su tankeriyle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken 3 dekar ormanın zarar gördüğü öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Samandağı Hatay Güncel Haberler

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