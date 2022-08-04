Hatay haber: Hatay'da 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler

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Hatay haber: Hatay'da 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay haber: Hatay'da 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay gündem haberi... Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobilinde 900 paket gümrük kaçağı sigara bulunan şüpheli gözaltına alındı.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobilinde 900 paket gümrük kaçağı sigara bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Reyhanlı kara yolunda uygulama yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 900 paket kaçak sigara ele geçiren ekipler, sürücü Ş.Y'yi gözaltına aldı.

AA / Salim Taş - Güncel

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