Hatay haber: Hatay'da 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Hatay gündem haberi... Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobilinde 900 paket gümrük kaçağı sigara bulunan şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobilinde 900 paket gümrük kaçağı sigara bulunan şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Reyhanlı kara yolunda uygulama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 900 paket kaçak sigara ele geçiren ekipler, sürücü Ş.Y'yi gözaltına aldı. Güncel AA / Salim Taş Antakya Hatay Güncel Haberler

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