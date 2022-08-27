Hatay haber! Hatay'da 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Güncel Haberler
Hatay haberlerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başkasının kredi kartlarını izinsiz kullanma suçundan 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın Yıldırımtepe Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????
Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel