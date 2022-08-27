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Hatay haber! Hatay'da 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Hatay haber! Hatay'da 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay haberlerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başkasının kredi kartlarını izinsiz kullanma suçundan 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın Yıldırımtepe Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????

Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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