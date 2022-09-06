Son Dakika | 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haber: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Özyörük Mahallesi'nde 2 ayrı adresten motosiklet çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, motosikletleri çalan kişinin Ö.F.D. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan zanlının motosikletlerle görüntüsü çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, zanlının çaldığı motosikletle bölgeden uzaklaşması yer alıyor. Bir başka kayıtta ise zanlının çaldığı diğer motosikleti "benzini bittiği" gerekçesiyle bir başka kişinin motosikleti ile çektirdiği görülüyor. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız Kırıkhan Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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