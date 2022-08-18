Hatay haber | Hatay'da 172 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel Haberler Hatay gündem haberi... Hassa ilçesinde bir evin bahçesine ekili 172 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hassa ilçesinde bir evin bahçesine ekili 172 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında Yukarı Karafakılı Mahallesi'nde bir ikamete baskın yaptı. Ekipler, evin bahçesine ekili 172 kök Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirdi. Ev sahibi C.T. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu Güncel Haberler

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