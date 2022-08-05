Hatay haber! Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi Hatay habere göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde,130 sikke ile 15 obje ele geçirildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde,130 sikke ile 15 obje ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Mustafa Kemal Mahallesi'nde F.A'nın üst aramasını yaptı. Şüphelinin çantasında, Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 130 sikke ile 15 obje bulundu. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü. Güncel AA / Burak Milli Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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