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Hatay haber: Hassa'da millet bahçesi çalışmaları başladı

Hatay haber: Hassa'da millet bahçesi çalışmaları başladı

Edinilen Hatay haberine göre Hassa ilçesinde, 77 dönüm arazi üzerine kurulacak millet bahçesinin yapım çalışmasının başladığı bildirildi.

Hassa ilçesinde, 77 dönüm arazi üzerine kurulacak millet bahçesinin yapım çalışmasının başladığı bildirildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, millet bahçesinin Hatay'ın en büyük bahçesi olacağını belirtti.

Millet bahçesinin Hassa'da 77 dönüm alanda yapılacağını ifade eden Yayman, şunları kaydetti:

"Hassa Tüneli açıldığında Hatay'ın en stratejik ilçelerinden biri olacak olan Hassa'da, millet bahçesi yörenin gelecek 50 yılına hitap edecek. Seçim döneminde söz verdiğimiz bir esere daha başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız Murat Kurum'a sonsuz teşekkür ederiz."

Yayman, millet bahçesinin 2023 seçimleri öncesi vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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