Hatay haberleri: AK Parti'li Yayman, Kırıkhan'da cami temel atma törenine katıldı
Güncel Haberler
Hatay gündem haberi: TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesinde yaptırılan caminin temel atma törenine katıldı.
TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesinde yaptırılan caminin temel atma törenine katıldı.
Gölbaşı Mahallesi'nde yaptırılan cami için temel atma töreni düzenlendi.
İlçe Müftüsü Ahmet Sevinç'in okuduğu duanın ardından ibadethanenin temeli atıldı.
Törene, Yayman ile Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik de katıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel