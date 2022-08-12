Hatay gündem: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Hatay gündem haberi... Hatay'ın Yayladığı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Hatay'ın Yayladığı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen M.V. ve S.D'nin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Uyuşturucu Ticareti Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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