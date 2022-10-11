Hatay gündem: Hatay'da taraflar, tedavi gören bir bebeğe bağış şartıyla uzlaştı

Hatay haberler: Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, kavga ettiği kişilerle ilgili şikayetinden tedavi gören bir bebek için başlatılan yardım kampanyasına bağış yapmaları şartıyla vazgeçti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, kavga ettiği kişilerle ilgili şikayetinden tedavi gören bir bebek için başlatılan yardım kampanyasına bağış yapmaları şartıyla vazgeçti.

İlçede yaşayan İ.K. ile O.Ü. ve Ü.Ö. arasında yaşanan kavga sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay hakkında soruşturma yürüten Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Uzlaştırma Bürosuna sevk etti.

Uzlaştırmacı Mehmet Rıza Alakuş tarafından yapılan görüşmede, İ.K, O.Ü. ve Ü.Ö'nün 2 yaşındaki bir bebek için başlatılan yardım kampanyasına 200'er lira bağışta bulunması durumunda uzlaşabileceğini belirtti.

Teklifi kabul eden O.Ü. ve Ü.Ö'nün yardım hesabına toplam 400 lira para yatırmasıyla uzlaşma sağlandı.